Днепропетровск, Украина, 9 июля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. В Днепропетровске на фоне объявленной в Днепропетровской области Украины воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По информации источника, взрывы прогремели около 23:40 по местному времени (совпадает с мск).

Также взрыв раздался в Николаевской области. Как сообщили местные СМИ, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, на тот момент сирены воздушной тревогу звучали в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам военной инфраструктуры на территории, подконтрольной киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы России нанесли несколько ударов по расположениям личного состава и бронетехники ВСУ в Запорожье и Вольнянске в Запорожской области.

8 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и авиабазам украинских войск на территории, подконтрольной ВСУ. В тот же день сообщалось о взрывах в районе военного завода «Артём» на правом берегу Днепра.