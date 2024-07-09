Днепропетровск, Украина, 9 июля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Находящаяся на территории Днепропетровской области инфраструктура была повреждена в результате взрывов. Об этом 9 июля сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повреждена инфраструктура», — написал он. Лысак не уточнил, где именно это произошло и какая инфраструктура получила повреждения.

До этого на территории Днепропетровской и нескольких других областей объявили воздушную тревогу, которую спустя некоторое время отменили.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 июля украинские СМИ сообщили о взрывах на территории Днепропетровска. Также сообщалось о взрывах в Николаевской области, где, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. На тот момент в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 8 июля сообщил об ударах российской армии по расположениям живой силы и военной техники украинских боевиков в Запорожье и Вольнянске в Запорожской области.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по объектам военной промышленности и авиабазам ВСУ на подконтрольной Киеву территории. В ведомстве уточнили, что все назначенные цели были успешно поражены.