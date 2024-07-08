Москва, 8 июля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» в День семьи, любви и верности организовало и провело по всей стране приуроченные к празднику мероприятия, в том числе культурные и просветительские. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе организации.

Российское общество «Знание»

Первый заместитель генерального директора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко отметил, что в основе России как государства лежат семья, любовь и верность, объединяющие различные народы и конфессии.

«Эти ценности веками передаются из поколения в поколение, являясь нашим нравственным стержнем», — указал он.

Так, на мероприятии в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе слушателям и посетителям рассказали о мерах государственной поддержки семей в России и подчеркнули важность сохранения семейных традиций.

«Развитие подразумевает не только ощущение от процесса, но и результат. К примеру, диплом — это подтверждение того, что вы что-то сделали, результат вашей учёбы, но разве улыбающиеся дети — это не подтверждение того, что мы что-то сделали…» — отметил в своём выступлении на мероприятии в Астрахани лектор общества «Знание» Левани Малазония.

Также приуроченные к Дню семьи, любви и верности мероприятия прошли в Кировской, Калужской, Запорожской областях, в Республике Дагестан, Забайкальском крае, Луганской Народной Республике и других регионах.

8 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно результатам которого россияне считают крепкую семью (72%) одной из пяти ключевых ценностей, среди которых также человеческая жизнь (84%), справедливость (74%), человеческое достоинство (73%), взаимопомощь и взаимоуважение (71%). Также исследование показало, что наибольший интерес у россиян вызывают государственная поддержка семей и современные способы воспитания детей.

Как передавало ИА Регнум, в День любви, семьи и верности президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» подчеркнул, что укрепление семей является одной из приоритетных и важных задач для государства. Ранее глава государства отмечал необходимость улучшения демографической ситуации, поддержки рождаемости и многодетности и укрепления семейных ценностей.