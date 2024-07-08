Москва, 8 июля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Для государства самая важная задача — укрепление семей, заявил 8 июля президент России Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семей. Тем более, Год семьи в России», — сообщил Путин.

Президент поздравил финалистов конкурса с праздником семьи, любви и верности, и пожелал им семейного счастья.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Путин подписал указ, в соответствии с которым 2024 год в России объявлен Годом семьи. Цель этого решения — популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Президент 23 января принял участие в торжественной церемонии начала Года семьи в России. Давая старт Году семьи, он назвал семейные ценности важным для консолидации общества фактором. Россию глава государства назвал огромной семьёй.

Как показал опрос ВЦИОМ, в России крепкую семью считают одной из пяти ключевых ценностей, среди которых также человеческая жизнь, справедливость, человеческое достоинство, взаимопомощь и взаимоуважение.