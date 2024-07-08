Москва, 8 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Крепкая семья — одна из пяти ключевых ценностей россиян. Это показал опрос ВЦИОМ. В рамках исследования респондентам предложили оценить важность 18 принципов или жизненных ценностей. Народный рейтинг в итоге ожидаемо возглавила человеческая жизнь — на максимальную оценку её важность оценили 84% россиян. Вместе с тем на одной оси ценностной системы координат оказались справедливость (74%), человеческое достоинство (73%), крепкая семья (72%), взаимопомощь и взаимоуважение (71%).

Freepik

Исследование также показало, что наибольший интерес у россиян вызывает государственная поддержка семей (49%). Далее следуют современные способы воспитания детей (46%) и идеи для совместного семейного досуга (44%). В то же время способы поддержания репродуктивного здоровья потенциально интересны 25% респондентов, примерно столько же хотели бы посмотреть или послушать, как живут многодетные семьи (23%).

Поддержка семей, повышение рождаемости, темы материнства, детства в России всегда были и остаются безусловными приоритетами в стране. И к 8 июля, когда в России отмечают День семьи, любви и верности, страна подошла с убедительными результатами. За пять лет число многодетных семей возросло до 2,4 млн, в них воспитывается 7,7 млн детей.

Поддерживать семьи с детьми и тех, кто только планирует прибавление, в России помогают национальные проекты «Демография» и «Образование». В Год семьи такая помощь приобрела особое значение, поскольку для большинства семей она становится ключевым фактором при принятии решения о рождении детей.

Самой востребованной и известной программой нацпроекта «Демография» стал материнский капитал — на сегодняшний день 14 млн семей уже получили сертификаты, из них 9,1 млн семей использовали их на улучшение жилищных условий, 2,1 млн — на образование детей, а 1,1 млн — на получение ежемесячных выплат на детей до трёх лет.

К примеру, многодетная семья Зайнудиновых из Краснодарского края с помощью материнского капитала смогла приобрести себе дом. В семье Дмитрия и Елены шестеро детей.

«Может быть, и не было нам просто, если бы не поддержка государства. Вот на материнский капитал дом купили, есть где детей растить. Сделаем все необходимое, чтобы они выросли здоровыми, сильными и счастливыми», — отметила Елена.

Вокруг федеральных мер поддержки выстроилась система региональных решений. Так, в дополнение к федеральному материнскому капиталу в большинстве субъектов России можно получить и региональный. Его семьи также могут реализовать на различные направления.

Любовь и Алексей Павловы из Чувашии, которые воспитывают пятерых детей, направили средства регионального маткапитала на погашение кредита на строительство дома.

А многодетная мама Татьяна Никитина из Чебоксар, помимо маткапитала, воспользовалась ещё одной мерой поддержки. Будучи в декрете, она решила пройти обучение и повысить квалификацию по своей специальности — бухгалтер. Возможность для профессионального роста даже во время декрета также доступна по нацпроекту «Демография». Бесплатно повысить квалификацию могут незанятые мамы дошкольников, женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также любой другой родственник, который ухаживает за малышом. Благодаря этому можно сменить сферу деятельности и освоить новую востребованную профессию, пройдя переобучение — и это тоже совершенно бесплатно.

А по нацпроекту «Образование» бесплатно можно получить консультацию по вопросам развития, воспитания, образования ребёнка, а также психологическую поддержку. Такой возможностью воспользовались уже более 15 млн человек.

Самыми популярными темами, волнующими родителей, стали мотивация к обучению, развитие самостоятельности, психологическая поддержка детей и их адаптация к детсаду, новой школе, общение с детьми и профориентация.

Например, сотрудники Алтайского педуниверситета проконсультировали более 100 родителей из Поспелихинского района. Опытные специалисты-психологи рассказали, как помочь ребёнку с выбором будущей профессии, об особенности развития детей в подростковом возрасте и навыках родителей для эффективного разрешения конфликтов.

А в Ямало-Ненецком автономном округе консультационные центры, куда родители могут обратиться к специалистам по вопросам развития и воспитания ребенка, работают в детских садах Надымского района «Умка», «Ромашка», «Родничок», «Золотой петушок».

Специалисты таких психологических пунктов составляют индивидуальную программу помощи в развитии ребёнка, обучают родителей эффективным техникам взаимодействия с детьми с особыми возможностями здоровья.

«В работе педагоги используют скрининг развития ребёнка на основе компьютерной программы RCDI, домашнее визитирование для проведения диагностических обследований детей и консультирования родителей очно и дистанционно», — отметили в администрации Надымского района.

Повысить родительскую грамотность можно несколькими удобными способами: позвонить на бесплатную горячую линию 8 (800) 444 — 22 — 32, написать письменное обращение на портале растимдетей.рф или же обратиться непосредственно в специальный центр.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка семей — одна из главных задач национального проекта «Демография». Благодаря нему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

А нацпроект «Образование» помогает информировать детей и родителей о психологических подходах к общению, самореализации и проведению досуга, что помогает укреплять семейные отношения.