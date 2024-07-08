Белгород, 8 июля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Число погибших при попадании снаряда ВСУ в ресторан в Белгородском районе выросло до трёх. Об этом 8 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

«Стало известно о третьем погибшем в результате воздушной атаки в селе Никольском Белгородского района», — написал он.

Глава региона рассказал, что водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилёта на соседнем перекрёстке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода, но по пути в больницу тот скончался.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Гладков сообщил, что в результате прямого прилёта снаряда ВСУ в здание ресторана в селе Никольском под Белгородом погибли два мирных жителя. Он рассказал, что один мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Позднее в операционной городской больницы скончался доставленный без сознания пострадавший, врачи до последнего боролись за его жизнь.