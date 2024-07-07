Нью-Дели, 7 июля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Возможности быстрого перевода денег между Индией и Россией будут одной из тем предстоящего визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву. Об этом пишет 7 июля газета The Economic Times.

РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL

Издание отмечает, что «разработка механизмов для простого и быстрого перевода денег между двумя странами» будет ключевой темой переговоров Моди и президента России Владимира Путина, запланированных 9 июля.

«Этот вопрос стал значимым на фоне запрета на использование SWIFT Россией и беспрецедентного роста двусторонней торговли», — говорится в материале.

Ожидается, что лидеры обсудят использование в России карт индийской платёжной системы RuPay, а в Индии — карт российской платёжной системы «Мир». Две страны осуществляют 60% торговых расчётов в национальных валютах, но на фоне отсутствия SWIFT нужны более оперативные переводы, указано в статье.

Ранее председатель Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзи заявил о завершении интеграции российской и иранской платёжных систем «Мир» и Shetab. Он уточнил, что проект вступил «в операционную фазу».

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Моди прибудет с визитом в Москву по приглашению Путина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры с Моди очень важны, лидеры двух стран обсудят вопросы региональной и глобальной безопасности, а также торгово-экономическое взаимодействие. Ожидается, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах.

По мнению эксперта по международным отношениям Мовсеса Газаряна, предстоящий визит Моди в Россию — знаковое событие. Это первое зарубежное путешествие Моди после победы на парламентских выборах в Индии, которое демонстрирует приоритеты Нью-Дели во внешней политике. В целом в Индии осознают необходимость выстраивания партнёрства в рамках структур БРИКС, отметил он.

Агентство Bloomberg назвало визит Моди дипломатической победой Путина и отметило, что поездка подчеркнёт важность связей Москвы и Нью-Дели. Песков заявил, что на Западе внимательно отслеживают визит премьер-министра Индии и придают ему большое значение.