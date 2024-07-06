Алёшки, Херсонская область, 6 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Украинский FPV-дрон атаковал фургон в посёлке Новая Маячка в Херсонской области, ранения получили три человека. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил 6 июля в Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

Ранним утром, уточнил губернатор, налёту подвергся центральный рынок в посёлке, расположенном в Алёшкинском муниципальном округе. Ранены женщина и двое мужчин, их госпитализировали. Состояние двоих пострадавших тяжёлое.

Сальдо добавил, что 5 июня ВСУ атаковали с помощью пяти беспилотников село Каиры в Каховском районе, а также обстреляли населённые пункты левобережья Херсонской области из тяжёлых орудий и миномётов. Только ствольная артиллерия выпустила более 40 снарядов.

Обстрелам подверглись Алёшки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Первомаевка, Райское, Солонцы. Повреждены жилые дома и нежилые строения.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля Сальдо сообщил о гибели мирного жителя при ударе ВСУ по жилым кварталам в посёлке Горностаевка. Два человека в Днепрянах и Алёшках получили множественные осколочные ранения, их доставили в больницу.