Барнаул, 8 июля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В Алтайском крае победители конкурса рыболовов, которым вручили медали с надписями на украинском языке, получат новые награды. Об этом 8 июля сообщили организаторы мероприятия.

Соцсети Медали с надписями на украинском языке, которые вручили победителям конкурса рыболовов

Они также пояснили, что медали для награждения приобрели на одной из популярных торговых площадок, при этом внимания на буквы не обратили.

«Перед призёрами извинились, медали пообещали заменить», — добавили организаторы.

Как сообщало ИА Регнум, жители села Волчиха рассказали, что победителей соревнований среди рыбаков наградили медалями на украинском языке. Фотографии наград они опубликовали в социальных сетях. На снимках ― медаль за третье место с надписью на украинском языке. При этом лента на награде выполнена в цветах российского флага.

Соревнования по рыбной ловле прошли в Волчихе 7 июля. Их организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив «Приборовое». Принять участие в конкурсе могли все желающие. Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Они проведут проверку.

В Хабаровске в декабре прошлого года дошкольники получили грамоты с украинским гербом. Инцидент произошёл в муниципальном детском саду № 137, где провели встречу команд дошкольного возраста по пионерболу. В управлении образования произошедшее назвали недопустимой ситуацией.

После инцидента заведующий детсадом № 122 и инструктор по физкультуре, которая скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования, решили покинуть занимаемые должности. Детям выдали новые грамоты.