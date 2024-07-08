Махачкала, 8 июля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Профильные ведомства замедлили работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в Дагестане.

Weronika Peneshko/dpa/Global Look Press

По информации источника ТАСС, ограничения ввели, так как администрация мессенджера не пресекала распространение призывов к участию в экстремистских акциях.

«Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», — сказал собеседник агентства.

Перебои в работе WhatsApp пользователи стали замечать ориентировочно с 13:00 мск 7 июля. Отмечалось, что сообщения доходят до адресатов с большой задержкой.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки. Протестующие устроили погромы и поджоги в поисках пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива. Ущерб от их действий оценили в 285 млн рублей. В рамках расследования по этому делу задержали по меньшей мере 83 человека.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что такие беспорядки нужны врагам России, стремящимся к дестабилизации в регионе. Он также сообщил, что среди интернет-ресурсов, призывающих к митингу, был Telegram-канал, который ведут с территории Украины.

Основатель мессенджера Павел Дуров 30 октября сообщил, что в его мессенджере будут блокировать каналы, в которых призывают к насилию.