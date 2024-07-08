Соликамск, Пермский край, 8 июля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Один из двух пострадавших в результате вспышки метана на руднике компании «Уралкалий» в Соликамске скончался в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Несмотря на все усилия врачей, один из пострадавших в шахте Соликамска скончался из-за травм, несовместимых с жизнью», — сказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что состояние второго пациента остаётся без изменений. При госпитализации врачи оценивали его как тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июня на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана. Отмечалось, что из-за этого пострадали два человека, после произошедшего компания вывела сотрудников из рудника на поверхность.

Позднее СК начал проверку по факту воспламенения метана. Группа следователей сразу выехала на место инцидента. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Результаты расследования контролирует руководитель регионального следственного управления Денис Головкин.

В конце ноября 2023 года в городе Удачном в Якутии произошёл выброс метана на руднике. В результате ЧП погибли по меньшей мере трое человек и ещё двое пострадали.