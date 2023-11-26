Удачный, Якутия, 27 ноября, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Выброс метана ранним утром 27 ноября произошёл на руднике в якутском городе Удачный. Есть погибшие и пострадавшие. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по Якутии.

ГУ МЧС Якутии Спасатели ликвидируют последствия выброса метана на руднике «Удачный»

По информации спасателей, в результате ЧП пострадали пять человек, троих из которых спасти не удалось.

На рудник выехали два отделения ВГСЧ из города Мирный — всего 12 человек и две единицы техники.

Спасатели проводят эвакуацию. Устанавливаются причины случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, в Забайкальском крае после обрушения горной породы в шахте в Балейском районе, где погибли два человека, следователи возбудили уголовное дело.

При обрушении породы в шахте в Луганской Народной Республике погиб шахтёр.

Тело погибшего подняли на поверхность и передали полицейским, в горноспасательных работах принимали участие 11 человек и было задействовано две единицы техники.