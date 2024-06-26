Соликамск, Пермский край, 26 июня, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту вспышки метана на руднике компании «Уралкалий» в городе Соликамске в Пермском крае. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

РИА Новости/ Игорь Катаев

«По факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что, по предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека, которых доставили в больницы. Находившихся на месте произошедшего людей эвакуировали.

Группа следователей сразу выехала на место инцидента и проводит осмотр места происшествия, а также устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июня на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана. Отмечалось, что из-за этого пострадали два человека, после произошедшего компания вывела сотрудников из рудника на поверхность.

В конце ноября 2023 года в городе Удачном в Якутии произошёл выброс метана на руднике. Из-за этого погибли не менее трёх человек и ещё двое пострадали.

В октябре 2023 года в городе Караганде в Казахстане произошла авария на шахте имени Костенко компании «Арселормиттал Темиртау». После того как на шахте произошло возгорание, прогремел взрыв метано-воздушной смеси.