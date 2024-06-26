Соликамск, Пермский край, 26 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в результате воспламенения газа в шахте в Соликамске в Пермском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

СУ СК России по Пермскому краю

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — заявили в ведомстве.

По информации следствия, в ночь на 26 июня два сотрудника шахты получили термические ожоги после вспышки метана. Пострадавших доставили в больницы, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия. Они назначат необходимые судебные экспертизы и изучат документацию предприятия. Результаты расследования контролирует руководитель регионального следственного управления Денис Головкин.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня вспышка метана произошла на руднике компании «Уралкалий». В «Уралкалии» отметили, что вывели сотрудников из рудника на поверхность.

Позднее СК начал проверку по факту воспламенения метана. Находившихся на месте произошедшего людей эвакуировали. Группа следователей сразу выехала на место инцидента.

В конце ноября 2023 года в городе Удачном в Якутии произошёл выброс метана на руднике. В результате ЧП погибли по меньшей мере трое человек и ещё двое пострадали.