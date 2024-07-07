Париж, 8 июля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Во Франции на голосовании во втором туре досрочных выборов в парламент на своём избирательном округе победил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Также ещё ряд членов кабмина одержали победу, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний парламента Франции

Атталь прошёл в парламент по избирательному округу От-де-Сен. За него проголосовали 58,23% избирателей.

Также по своим округам победили министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, глава МИД Степан Сежурне, официальный представитель кабмина Приска Тевено, министр сельского хозяйства Марк Фено, министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро.

Не смогли пройти в парламент по итогам голосования во втором туре досрочных выборов министр реорганизации и государственной службы Станислас Герини и министр-делегат по вопросам детства и семьи Сара Эль Аири.

Лидирует на прошедших 7 июля во Франции выборах коалиция левых партий «Новый народный фронт», которой достанется от 175 до 205 мест в Национальном собрании. Коалиция Эммануэля Макрона оказалась на втором месте, а партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — на третьем.

Как сообщало ИА Регнум, обращения к нации по итогам прошедших досрочных выборов в Национальное собрание Франции президента Эммануэля Макрона не будет 7 июля. Он намерен принять необходимые решения после получения более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что по итогам второго тура выборов в парламент страны подаст в отставку.