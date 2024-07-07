Два министра проиграли выборы в парламент Франции
BFM TV: два министра проиграли выборы в парламент Франции
Париж, 8 июля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Во Франции на голосовании во втором туре досрочных выборов в парламент на своём избирательном округе победил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Также ещё ряд членов кабмина одержали победу, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД.
Атталь прошёл в парламент по избирательному округу От-де-Сен. За него проголосовали 58,23% избирателей.
Также по своим округам победили министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, глава МИД Степан Сежурне, официальный представитель кабмина Приска Тевено, министр сельского хозяйства Марк Фено, министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро.
Не смогли пройти в парламент по итогам голосования во втором туре досрочных выборов министр реорганизации и государственной службы Станислас Герини и министр-делегат по вопросам детства и семьи Сара Эль Аири.
Лидирует на прошедших 7 июля во Франции выборах коалиция левых партий «Новый народный фронт», которой достанется от 175 до 205 мест в Национальном собрании. Коалиция Эммануэля Макрона оказалась на втором месте, а партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — на третьем.
Как сообщало ИА Регнум, обращения к нации по итогам прошедших досрочных выборов в Национальное собрание Франции президента Эммануэля Макрона не будет 7 июля. Он намерен принять необходимые решения после получения более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что по итогам второго тура выборов в парламент страны подаст в отставку.