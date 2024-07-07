Париж, 7 июля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Обращения к нации по итогам прошедших досрочных выборов в Национальное собрание Франции президента Эммануэля Макрона не будет 7 июля, сообщила газета Le Figaro, ссылаясь на Елисейский дворец.

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Отмечается, что Макрон намерен принять необходимые решения после получения более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте. Он как гарант государственных институтов будет уважать суверенный выбор жителей Франции, подчеркнули в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА Регнум, во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции лидирует левое объединение «Новый народный фронт». Журналисты приводят предварительные данные, согласно которым левый альянс получит от 175 до 205 мест, что больше, чем у его основных конкурентов. На второй позиции расположился президентский блок «Вместе» Эммануэля Макрона, он может получить от 150 до 175 мест.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внеочередные парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, а второй тур, вероятно, «задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять».