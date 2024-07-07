Волгоград, 8 июля, 2024, 01:02 — ИА Регнум. В Волгограде поиски людей под завалами насосной станции осложнились тем, что под обломками мог скопиться газ. Об этом журналистам сообщил источник в экстренных службах области.

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Под обломками могут находиться три человека. Точного понимания у поисковиков о месте их нахождения нет.

«Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом», — цитируют источник «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции в Волгограде произошло в результате «хлопка газопаровоздушной смеси». Отмечалось, что во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушении несущих конструкций пострадали три человека.

В Следственном управлении Следственного комитета по Волгоградской области информировали, что при взрыве насосной станции в Волгограде погибли два человека. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).