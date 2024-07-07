Мелитополь, 7 июля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили пять ракет HIMARS, которыми Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Мелитополь в Запорожской области, сообщил 7 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Наши защитники отработали на отлично, сбив все пять из пяти ракет HIMARS, которыми бандеровцы ударили по мирному городу», — написал он.

Он уточнил, что на северных окраинах города и в пригороде в местах падения осколков ракет начался пожар из-за возгорания сухой травы и кустарника, сейчас он локализован.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля украинские военные атаковали зажигательными боеприпасами окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Огромный лесной пожар вспыхнул в десятке метров от энергоблоков станции. На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС, его удалось потушить. Информации о пострадавших и жертвах нет.

3 июля ВСУ нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. Пострадали девять человек. Глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что в результате атаки ВСУ большая часть города осталась без электроснабжения, создана угроза жизнеобеспечению города.