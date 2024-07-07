Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 7 июля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Республика Сербская Боснии и Герцеговины вновь рассмотрит ранее отозванный на доработку закон об иностранных агентах, заявил 7 июля «РИА Новости» президент республики Милорад Додик.

Владимир Смирнов/ТАСС Милорад Додик

Он пояснил, что ранее этот закон был отозван на доработку из-за упрёков, касающихся европейских норм. Нужно было дополнительно согласовать инициативу с законами, которые применяются в Европейском союзе.

«Он будет снова возвращён на рассмотрение», — сказал Додик.

Ранее он отмечал, что в республике существует одна организация, которая очень пристально наблюдает за финансовыми и всеми другими активностями страны и руководителей страны.

За последний год сербский энтитет в составе Боснии и Герцеговины столкнулся с беспрецедентным давлением из-за отказа вводить антироссийские санкции, отдавать свои полномочия Сараево и вступать в НАТО, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Богдан Киш. Это подталкивает Додика и его окружение к серьёзным действиям, которые не по нраву коллективному Западу.

7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Додик заявил, что референдум о независимости Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, состоится, даты будут определены позже.