Киев, 7 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В Никополе Днепропетровской области повреждена электроподстанция, сообщило министерство энергетики Украины.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Отключились бытовые потребители, водоканал», — добавили в украинском минэнерго, отметив, что подача электроэнергии абонентам была восстановлена.

Также в ведомстве заявили о повреждении газового объекта в Харьковской области. Кроме того, по утверждению минэнерго, в подконтрольном киевскому режиму Херсоне повреждено здание оператора распределения электроэнергии.

Какие-либо детали об объектах и степени их повреждений министерство не привело.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало об ударах по объектам в городе.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что если власти не примут меры по восстановлению энергосистемы страны, то украинцы зимой смогут использовать электричество менее четырёх часов в день. Он также напомнил, что до начала отопительного сезона на контролируемой Киевом территории осталось порядка 120 дней.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июня на фоне значительной потери электрогенерации на Украине предложил обратиться к солнечной энергии. Он пообещал, что Киев будет повсеместно её внедрять и активно работать над этим вопросом.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Президент России Владимир Путин 11 апреля подчёркивал, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отмечал, что Россия из гуманитарных соображений воздерживалась от такого ответа в зимний период.