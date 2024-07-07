Пекин, 7 июля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отказался от предложенных Японией инвестиций в обмен на постепенную передачу Токио Курильских островов, что вызвало в Китае удивление и недоумение. Об этом пишем китайское издание Sohu.

Николай Михальченко ИА Регнум Город Курильск

Япония готова на многое ради островов с небольшой площадью, говорится в материале. Токио предложил Москве значительные вложения, которые помогли бы развивать Дальний Восток и содействовать нормализации отношений, но Путин отказался и подчеркнул, что Курилы — суверенная российская территория.

«Многие люди были в замешательстве относительно России», — отмечает издание.

Вместе с тем издание указало, что предложенная Японией сделка могла поставить под угрозу безопасность России, так как для США появилась бы возможность разместить на Курилах свои базы. Для Москвы это недопустимо, подчёркивает Sohu.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что условий для возобновления мирного договора между Москвой и Токио пока нет. Он напомнил, что Япония поддержала призывы добиваться стратегического поражения России, присоединилась к санкциям против Москвы и оказывает военную поддержку Киеву.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что японская сторона считает неприемлемыми слова Путина о привязке возможности диалога к позиции Токио по Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал вполне ожидаемой реакцию японских властей на слова Путина об условиях возобновления диалога.

В марте 2022 года МИД России заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора, так как Япония ввела односторонние ограничения в отношении России на фоне ситуации на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнёра Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.