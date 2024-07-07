Хабаровск, 7 июля, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Катер с людьми перевернулся на реке Амур в Хабаровске. На борту было пять человек, двоим удалось самостоятельно выбраться на берег. Остальных ищут. О происшествии сообщили в управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

pauk Река Амур, Хабаровск

О ЧП спасателям стало известно в два часа ночи 7 июля.

Катер «Амур» затонул недалеко от моста через реку. В нём находилось пять человек, мужчина и женщина выплыли на берег сами. Судоводителя и ещё двух женщин пока не нашли.

В поисках участвуют три группы спасателей (десять человек) на катерах, они обследуют акваторию реки и береговую черту от моста и ниже по течению с обеих сторон.

«Люди в катере находились без спасательных жилетов. Из-за подъёма уровня воды при прохождении паводка на реке много бревен и коряг, местами усилилось течение, водовороты», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, в Угличском районе Ярославской области 25 июня водитель не справился с управлением и съехал в карьер с водой, машина затонула. Погибли супруга и сын водителя.

Пятеро индийских военных погибли на учениях в районе Ладакх на границе с Китаем, танк, в котором они находились, затонул при переправе через реку Шайок.