Ярославль, 26 июня, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В Угличском районе Ярославской области 25 июня водитель не справился с управлением и съехал в карьер с водой, после чего машина затонула. Погибли два пассажира, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Прокуратура Ярославской области

«Трагедия произошла около 18:20 в районе села Троицкое. По предварительной информации, мужчина 1978 года рождения не справился с управлением, съехал в карьер с водой, где его «Нива» затонула», — заявили в пресс-службе.

Пассажирами в машине были женщина 1982 года рождения и молодой человек 2000 года рождения. Они скончались на месте до прибытия скорой. Установлено, что водитель был пьян.

По данным прокуратуры Ярославской области, все участники ДТП являются жителями Московской области. Портал 76.ru отметил, что погибшие были супругой и сыном пьяного водителя. Семейство приехало на дачу и отправилось купаться.

Следствие возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Водителя задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня пьяный водитель за рулём минивэна на скорости сбил порядка девяти пешеходов в Благовещенске. В результате аварии погибли двое подростков в возрасте 14 и 15 лет, а также женщина в возрасте 49 лет, ещё шесть человек пострадали и были госпитализированы. Позднее в больнице скончались женщина 50 лет и подросток 15 лет.

Управление СК по Амурской области сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП в Благовещенске. Водителя обвиняют в вождении автомобиля в пьяном виде, приведшем по неосторожности к гибели людей.

В апреле в Свердловской области сын местного бизнесмена в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил шестиклассницу. По информации E1.RU, за рулём Hyundai Creta находился сын владельца магазина «Скрепка». Известно, что машина принадлежит его отцу. Красноумов во время езды отвлёкся на телефон. В этот момент он съехал с дороги вправо, где 13-летняя школьница выгуливала собаку. СМИ сообщило, что от полученных травм девочка скончалась на месте.