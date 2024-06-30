Нью-Дели, 30 июня, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Пятеро индийских военных погибли на учениях в районе Ладакх на границе с Китаем, танк, в котором они находились, затонул при переправе через реку Шайок, сообщило ABC News.

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Танк Т-72, в котором находились пятеро военных, в том числе трое членов экипажа, переправлялся через Шайок. В реке внезапно поднялся уровень воды и танк покрыло водой. Находившиеся внутри люди захлебнулись, не успев выбраться.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал случившееся «досадной случайностью».

«Мы никогда не забудем образцовую службу наших доблестных солдат народу. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Нация твёрдо поддерживает их в этот час скорби», — написал Сингх в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, два человека погибли на учениях в Польше в конце марта. Во время учений прогремел взрыв на полигоне в Силезии, двух военный убило осколками.

В первых числах марта на учениях НАТО гусеничная машина переехала двоих военных в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Один военный погиб на месте, другого госпитализировали в тяжёлом состоянии.