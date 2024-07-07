Павлоград, Украина, 7 июля, 2024, 04:13 — ИА Регнум. На Украине ночью 7 июля на фоне объявленной по всей территории Днепропетровской области воздушной тревоги звуки взрывов были слышны в Павлограде, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Днепропетровской области с 00:16 мск.

Информации о возможных повреждённых объектах при взрывах в Павлограде нет. Местные власти не комментировали инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 6 июля нанесли три удара по заводу «Сумыхимпром» в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Завод имеет большую территорию, ангары, железнодорожные пути. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В донецкой Горловке пожарные МЧС РФ 6 июля тушили возгорания в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города украинскими боевиками. По информации ведомства, во время ликвидации огня ВСУ совершили второй обстрел, в результате которого пострадали четыре сотрудника МЧС.