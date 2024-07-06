На Украине взрывы прогремели в Павлограде
«Общественное»: на Украине взрывы прогремели в Павлограде
Павлоград, Украина, 7 июля, 2024, 01:57 — ИА Регнум. На Украине ночью 7 июля взрыв прогремел в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
Иван Шилов ИА Регнум
Взрыв
Подробной информации о произошедшем инциденте нет.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги объявили в Днепропетровской области в 00:16 мск.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области за вечер 6 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских беспилотников самолётного типа.
Продолжают обновляться данные о последствиях обстрелов 7 июля киевскими боевиками населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Число раненных мирных жителей в результате атак ВСУ в ДНР увеличилось до 20.