Павлоград, Украина, 7 июля, 2024, 01:57 — ИА Регнум. На Украине ночью 7 июля взрыв прогремел в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации о произошедшем инциденте нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги объявили в Днепропетровской области в 00:16 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области за вечер 6 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских беспилотников самолётного типа.

Продолжают обновляться данные о последствиях обстрелов 7 июля киевскими боевиками населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Число раненных мирных жителей в результате атак ВСУ в ДНР увеличилось до 20.