Донецк, 6 июля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром 6 июля выпустили семь снарядов по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:50 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале центра.

Украинские войска также обстреляли пятью снарядами 155 мм калибра Горловку в 8:15 и 8:30 (совпадает с мск), уточняет СЦЦК.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава ДНР Денис Пушилин информировал, что украинские военные нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS. Жертвами атаки стали два сотрудника строительной компании «ГорСтрой», четверо получили ранения. При повторной атаке города, добавил он, пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.

По его данным, в результате удара ВСУ в Ленинском районе Донецка ранены пять человек, в том числе девочка-подросток. Ещё один мирный житель пострадал при атаке украинского дрона в Александровке. В Ясиноватой и Горловке были ранены четыре женщины и мужчина.

Утром 6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино вновь подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого пострадал мирный житель, различные повреждения получили дома, автомобили, здания социального объекта и промышленного предприятия. Глава области уточнил, что при прилёте снаряда на территорию предприятия осколочные ранения шеи, плеча и предплечья получил охранник. Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Пострадавший отказался от госпитализации и проходит амбулаторное лечение.