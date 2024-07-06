Львов, Украина, 6 июля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали во Львове объявленного в розыск бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, который скрывался в доме у тёщи — адвоката Богдановой, передаёт издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным источника, правоохранители проводили обыск в доме Богдановой из-за того, что ранее она получила взятку в размере 3,5 тысячи долларов. Женщина оказывала влияние на принятие решения в военкоматах Львовской области и помогала военным незаконно получить отсрочку от призыва, говорится в публикации.

Во время обыска на чердаке её дома сотрудники СБУ обнаружили и задержали экс-прокурора Ильницкого. В декабре 2023 года МВД Украины сообщало, что мужчина разыскивается сразу по трём частям статьи Уголовного кодекса Украины «Подделка документов».

Ранее ИА Регнум передавало, что на Украине задержали депутата за предложение военным помочь остаться в тылу. Чиновник предложил мужчине за $6 тыс. помочь избежать отправки на фронт и организовать работу при ТЦК. При передаче денег старшего лейтенанта и его сообщника задержали.

Также Государственное бюро расследований Украины задержало бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по подозрению в получении взяток на сотни миллионов гривен, а также в умышленном уклонении от службы.

Верховная рада Украины 11 апреля приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно новому закону, ужесточается порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Кроме того, закон предполагает уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.