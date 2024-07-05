Киев, 5 июля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. В Одесской области прогремели взрывы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Об этом в своём Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна. ua».

Анастасия Власова / Global Look Press

«Сообщают о взрывах в Одесской области. Предварительно — в районе Овидиополя», — следует из текста публикации.

Дополнительных сведений о произошедшем издание не привело. Представители киевского режима пока не прокомментировали происшествие.

Как передавало ИА Регнум, ночью 5 июля в подконтрольном вооружённым силам Украины Херсоне, а также в Киевской области были слышны взрывы.

Ранее в Одессе прогремел взрыв. После чего, согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.