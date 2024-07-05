Краснодар, 5 июля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Семье девочки, которая погибла в результате атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске, выплатят два миллиона рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим.

«Семье погибшего ребёнка окажут материальную помощь в размере двух миллионов рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжёлой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями лёгкой степени — по 200 тысяч рублей», — следует из публикации.

В сообщении указано, что жители Приморско-Ахтарска, домовладения которых пострадали от атаки БПЛА, также получат материальную компенсацию. За частичную утрату имущества пострадавшим выплатят по 50 тысяч рублей, а за полную по 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 июля вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Приморско-Ахтарск. В результате атаки погибла шестилетняя девочка, пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок.

После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).