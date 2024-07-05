Севастополь, 5 июля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно прощупывают систему обороны Крыма, запуская в том числе ложные цели. Об этом 5 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Nazar Fury/Global Look Press

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги и укрываться в специальных безопасных местах.

Как передавало ИА Регнум, ранее Развожаев сообщил, что ложные цели, имитирующие ракеты, дважды были запущены в сторону Севастополя 4 июля. Губернатор пояснил, что воздушная тревога за день звучала два раза. Первая длилась две минуты, вторая — 11. Средства противовоздушной обороны распознали обманки и не среагировали.

23 июня украинские боевики нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.