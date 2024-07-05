Аксайский район, Ростовская область, 5 июля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Десять частных домов загорелись в Аксайском районе Ростовской области, в тушении задействована авиация. Об этом сообщает 5 июля пресс-центр МЧС России.

Эрик Романенко/ТАСС

Деревянные дома вспыхнули в посёлке Золотой Колос. На месте работают 45 специалистов и 13 единиц техники, к тушению привлечён вертолёт Ми-8, говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Накануне в управлении МЧС по Ростовской области информировали о ликвидации пожара, вспыхнувшего в Аксайском районе между посёлком Российский и хутором Большой Лог. На площади 500 квадратных метров горела сухая трава, угрозы для жилых домов не было.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на улице Вятской, где зарегистрирована база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, служба пожаротушения объявила второй ранг пожара. К борьбе с огнём привлекли 68 человек и 25 единиц техники, пострадавших не было.