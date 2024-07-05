Москва, 5 июля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по месту расположения иностранных наёмников в Черноморске, расположенном в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Вчера, 4 июля, в 16:40 в городе Черноморске (ранее Ильичевск) прилетело по-новому админзданию в морпорту. Известно, что в здании находились иностранные военные. Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара», — сказал Лебедев.

Он добавил, что вместе с иностранцами на территорию администрации порта прибыла тяжёлая техника и снаряды. Их удалось уничтожить повторным ударом по этой территории.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля бойцы ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Черноморске под Одессой. Одним из этих объектов стал центр подготовки диверсантов с инструкторами НАТО.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по аэродромам в Киевской области. Отмечается, что там базировались многоцелевые истребители МиГ-29. Также на территории находились военные склады, нефтехранилища и несколько казарм.