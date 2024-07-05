Вашингтон, 5 июля, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Хакеры получили доступ к внутренним системам обмена сообщениями сотрудников компании, создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI, и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Как написал автор издания, это случилось в начале 2023 года — хакер общался и обсуждал на взломанной площадке новейшие технологии ИИ компании.

О кибератаке стало известно, но руководство OpenAI не стало распространяться об этом публично, считая, что взлом не несёт угрозу национальной безопасности.

Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году был миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи с компанией.

«Эксперты национальной безопасности утверждают, что математические алгоритмы, лежащие в основе современных систем искусственного интеллекта, хотя и не представляют опасности, могут стать опасными, и требуют ужесточения контроля над лабораториями ИИ», — заключил автор публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Центр противодействия кибератакам Solar JSOC зафиксировал крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС, заявил 21 июня глава обеспечивающего киберзащиту ГК «Солар» Владимир Дрюков.

Во время выборов президента России хакеры совершили 12,2 млн DDos-атак на все цифровые ресурсы Центризбиркома, в том числе 14 целенаправленных атак общей продолжительностью 84 минуты.