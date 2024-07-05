Новый, 863-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован атакой территории Кубани украинскими беспилотниками. От фрагментов сбитых средствами ПВО вражеских дронов пострадали шестеро жителей города Приморско-Ахтарск, в том числе — двое детей, сообщил в Telegram-канале 5 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также, по словам главы Кубани, повреждения получил трехэтажный многоквартирный дом, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В небе над Ростовской областью сбиты 10 БПЛА, информировал глава региона Василий Голубев. Он пояснил, что в результате воздушной атаки и падения обломков беспилотников зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.

Взрывы в ночь на 6 июля зафиксировали и на Украине. В частности, телеканал ТСН известил о громких звуках в городе Конотопе Сумской области, где находится крупный железнодорожный узел. Мощный взрыв прогремел и в порту Черноморска Одесской области, информирует украинское СМИ.

«На данный момент уже прозвучала целая серия взрывов в Константиновке на временно оккупированной нацистами части ДНР, в Черниговской, Сумской (Конотоп), Житомирской и Николаевской областях, а также в Кривом Роге и Одесской области (в Черноморске)», — написал в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Основными причинами данных взрывов общественный деятель назвал «цветение русских «Гераней», отметив, что работа по ним ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляет собой наибольшую опасность для мирного населения.

О том, что с начала СВО российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 42 тыс. украинских воздушных целей, информировал 5 июля заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов.

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