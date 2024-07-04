Калининград, 5 июля, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева, который почувствовал себя плохо перед концертом в Светлогорске, срочно госпитализировали в БСМП (больница скорой помощи) Калининграда.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Певец находится под контролем врачей медучреждения.

«Вся семья его в курсе. Про самочувствие сказать ничего не могу», — сказала «РИА Новости» сотрудница больницы.

Как сообщало ИА Регнум, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев был экстренно госпитализирован 4 июля перед началом концерта в Светлогорске Калининградской области.

Юбилейный концерт группы должен был состояться в театре эстрады «Янтарь холл».

У певца случился острый приступ панкреатита.

Певцу Денису Майданову в апреле стало плохо по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии «Я горжусь». Артист выпил лекарство, стал задыхаться, и его госпитализировали.

Позднее брат Майданова пояснил, что у музыканта случился приступ острой аллергии, вызванный приёмом лекарств. Его госпитализировали с диагнозом «отёк Квинке».