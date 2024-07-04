Мазаев доставлен в больницу скорой помощи в Калининграде
Лидер «Морального кодекса» Мазаев находится под контролем врачей в Калининграде
Калининград, 5 июля, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева, который почувствовал себя плохо перед концертом в Светлогорске, срочно госпитализировали в БСМП (больница скорой помощи) Калининграда.
Певец находится под контролем врачей медучреждения.
«Вся семья его в курсе. Про самочувствие сказать ничего не могу», — сказала «РИА Новости» сотрудница больницы.
Как сообщало ИА Регнум, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев был экстренно госпитализирован 4 июля перед началом концерта в Светлогорске Калининградской области.
Юбилейный концерт группы должен был состояться в театре эстрады «Янтарь холл».
У певца случился острый приступ панкреатита.
Певцу Денису Майданову в апреле стало плохо по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии «Я горжусь». Артист выпил лекарство, стал задыхаться, и его госпитализировали.
Позднее брат Майданова пояснил, что у музыканта случился приступ острой аллергии, вызванный приёмом лекарств. Его госпитализировали с диагнозом «отёк Квинке».