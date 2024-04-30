Москва, 30 апреля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Певца Дениса Майданова госпитализировали в Москве. Об этом стало известно днём 30 апреля.

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Майданов почувствовал себя плохо в театре на Суворовской площади, начал задыхаться и вызывал скорую помощь.

«Майданова госпитализировали с диагнозом «отёк Квинке». Музыканту оказывают помощь», — сообщил Telegram-канал «112».

Майданов родился в 1976 году в Саратовской области. Заслуженный артист России, депутат Госдумы VIII созыва, член «Единой России», первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Лауреат множества национальных премий. Из-за поддержки специальной военной операции России на Украине находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

Украинский суд заочно приговорил Майданова к 15 годам лишения свободы за песню «Сарматушка». Певец отверг прозвучавшие обвинения в том, что он угрожает ядерным оружием. Никаких угроз не было, песня напомнила о том, что оно у России есть, отметил он.