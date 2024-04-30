Денису Майданову стало плохо в московском театре после приёма лекарств
Москва, 30 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Названа причина плохого самочувствия певца Дениса Майданова. Как стало известно 30 апреля, приступ острой аллергии у него вызвали принятые лекарства.
Stringer/NEWS.ru/Global Look Press
Денис Майданов
«Музыкант сейчас переносит на ногах пневмонию. Он ехал на музыкальный конкурс «Я горжусь», принял таблетки, которые ему прописали врачи, и почувствовал недомогание», — процитировал Telegram-канал «112» слова брата артиста.
Конкурс «Я горжусь» организовала префектура ЦАО, Майданов является его председателем.
Как передавало ИА Регнум, в тот же день СМИ сообщали о госпитализации артиста. Отмечалось, что он почувствовал себя плохо, начал задыхаться и вызывал скорую помощь, после чего его госпитализировали с диагнозом «отёк Квинке».