Москва, 30 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Названа причина плохого самочувствия певца Дениса Майданова. Как стало известно 30 апреля, приступ острой аллергии у него вызвали принятые лекарства.

Stringer/NEWS.ru/Global Look Press Денис Майданов

«Музыкант сейчас переносит на ногах пневмонию. Он ехал на музыкальный конкурс «Я горжусь», принял таблетки, которые ему прописали врачи, и почувствовал недомогание», — процитировал Telegram-канал «112» слова брата артиста.

Конкурс «Я горжусь» организовала префектура ЦАО, Майданов является его председателем.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день СМИ сообщали о госпитализации артиста. Отмечалось, что он почувствовал себя плохо, начал задыхаться и вызывал скорую помощь, после чего его госпитализировали с диагнозом «отёк Квинке».