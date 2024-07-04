Светлогорск, Калининградская область, 4 июля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Композитор, продюсер, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев был экстренно госпитализирован 4 июля перед началом концерта в Светлогорске Калининградской области. Об этом сообщили организаторы концерта в соцсетях. Отмену выступления подтвердили и подписчики в комментариях.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сергей Мазаев

Юбилейный концерт группы должен был состояться в театре эстрады «Янтарь холл».

«Сергей Мазаев доставлен в больницу. Концерт перенесён», — пояснили организаторы зрителям.

Сергею Мазаеву 64 года. По информации СМИ, у певца случился острый приступ панкреатита.

Согласно гастрольной афише, у «Морального кодекса» были запланированы концерты в Суздале (6 июля), Петербурге — 7 и 14 июля, а 28 и 31 июля — в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, певца Николая Носкова, госпитализированного в начале мая, выписали из больницы. Известно, что в больнице у музыканта появились осложнения и он заразился пневмонией.

Николай Носков в 2017 году перенёс инсульт и проходил длительную реабилитацию.

В 2019 году продюсер Виктор Дробыш сообщил, что музыкант возвращается на большую сцену.

Певцу Денису Майданову в апреле стало плохо по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии «Я горжусь». Артист выпил лекарство, стал задыхаться, и его госпитализировали.

Позднее брат Майданова пояснил, что у музыканта случился приступ острой аллергии, вызванный приёмом лекарств.

Исполнителя госпитализировали с диагнозом «отёк Квинке».