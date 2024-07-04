Одесса, Украина, 4 июля, 2024, 22:30 — ИА Регнум. На Украине получила повреждения портовая инфраструктура в Одесской области. Об этом в Telegram-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

Не раскрывая подробностей, он сообщил, что повреждения получили здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. При инциденте возник пожар, который ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, военный объект вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидирован в порту Ильичевск Одесской области. Днём 4 июля в порту Ильичевска раздался взрыв.

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» 28 июня уничтожил в Одесской области зенитный ракетный комплекс ВСУ.

Вооружённые силы (ВС) России уничтожили склады хранения украинских безэкипажных катеров и беспилотников самолётного типа, сообщил 22 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.