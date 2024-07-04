Одесса, Украина, 4 июля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Военный объект вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидирован в порту Ильичевск Одесской области, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным СМИ, днём 4 июля в порту Ильичевска раздался взрыв. Он произошёл на фоне воздушной тревоги, которую объявили в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и других украинских областях. Больше никакие подробности по этому поводу не раскрывались.

Ранее о взрыве на территории порта в Одесской области сообщили украинские СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» 28 июня уничтожил в Одесской области зенитный ракетный комплекс ВСУ.

За минувшие сутки российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в зоне СВО. Помимо этого, поражены два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, которые снабжали ВСУ, а также цех производства и склад хранения ударных беспилотников.

Средства ПВО за сутки сбили 37 украинских беспилотников, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, а также противорадиолокационную ракету HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Общее количество уничтоженных с начала СВО украинских военных самолётов увеличилось до 626 единиц. Вертолёты ВСУ уничтожены в количестве 277 единиц, беспилотники — 27 197 единиц, уточнил Конашенков.