Черкесск, 5 июля, 2024, 00:00 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии духовенство приняло решение ввести запрет на ношение никаба. Об этом сообщается в Telegram-канале духовного управления мусульман в республике.

Petar Milošević Никаб

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев заявил, что муфтият Карачаево-Черкесии решил запретить ношение никаба.

«По шариату, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено», — пояснил Бердиев, добавив, что это сделано исключительно в целях безопасности.

Отмечается, что запрет временный, «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Как сообщало ИА Регнум, ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного заключения отдела фетв, заявил 3 июля заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

1 июня духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что в ближайшее время будет издано богословско-правовое заключение — фетва — о запрете никаба в республике. Муфтий подчеркнул, что мужчине, не желающему показывать лицо своей супруги, следует держать её дома. Запрет на ношение никаба, полностью закрывающего лицо женщины, будет действовать в регионе до тех пор, пока не наступят мир и спокойствие.

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.