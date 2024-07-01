Махачкала, 1 июля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что в ближайшее время будет издана фетва (богословско-правовое заключение) о запорете никаба в республике.

Global Look Press

«Никаб — сегодня наши работники работают над этим — мы будем выносить фетву о запрете никаба», — сообщил Абдулаев на встрече с главой республики Сергеем Меликовым с общественниками.

По словам духовного лидера, фетва будет издана сегодня вечером или завтра, 2 июля. Абдулаев подчеркнул, что в случае, если мужчина не желает показывать лицо своей супруги, то пусть держит её дома. При этом отмена запрета никаба не планируется до тех пор, пока в регионе не будет мир и спокойстве, отметил духовный лидер.

Никаб — один из видов хиджаба с прорезью для глаз. Лица женщины, надевшей никаб, не видно.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он поинтересовался, почему в Азии никаб запрещён, а в России — нет.

До этого советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 19 мая предложил запретить ношение никаба в России. Он напомнил, что этот вид одежды запрещено носить в ряде стран Центральной Азии. Запрет никаба необходим для снижения риска экстремизма, пояснил он.

В ответ зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов 22 мая заявил, что запрет никаба может не понравиться странам Востока, с которыми Москва укрепляет отношения. При этом он сослался на свободу вероисповедания и соблюдения религиозных канонов.

Это заявление вызвало споры среди представителей мусульманской общины. На портале Islam. news автор Айдар Бариев напомнил, что никаб не имеет отношения к религии, при этом одежда, закрывающая лицо, затрудняет идентификацию личности. Он напомнил, что ношение никаба — обычай, связанный с необходимостью защищать лицо от песчаных бурь в пустынях. В России носить такую одежду нет никакой необходимости.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (фракция КПРФ) 11 июня заявил, что направил в правительство законопроект о запрете в стране никабов. Он назвал это вопросом безопасности России.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 20 июня подписал законы, запрещающие ввоз, продажу и ношение в республике одежды, чуждой культуре народа. Таким образом, хиджабы оказались под запретом. Глава республики поручил разработать дизайн национальной одежды, придерживаясь религиозных и этических потребностей женщин Таджикистана.