Астана, 4 июля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Россия вполне серьёзно относится к заявлениям бывшего президента США Дональда Трампа о готовности и желании добиваться прекращения конфликта на Украине. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 4 июля в Астане по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

РИА Новости/Сергей Гунеев Дональд Трамп

«Мы к этому относимся вполне серьёзно», — сказал российский лидер.

Новость дополняется