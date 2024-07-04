Прага, 4 июля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В Праге прошёл суд над Филиппом Симаном, которого прокуратура обвиняет в незаконной службе в украинской армии и мародёрстве на месте военных действий в Ирпене и Буче. Об этом пишет чешский новостной портал České noviny.

CTK/Šulová Kateřina

«По словам государственного прокурора Мартина Била, 27-летний Симан в конце марта 2022 года служил солдатом в украинском добровольческом батальоне. При этом у него не было разрешения президента (Чехии. — Прим. ред.) воевать в иностранной армии. Он прошёл базовую подготовку в стране, был вооружён, а затем двинулся с группировкой, которой командовал, в города Ирпень и Буча. Там, согласно данным, ему было поручено патрулировать окопы и проводить так называемые операции по зачистке», — поясняется в материале.

Отмечается, что, согласно обвинительному заключению, Симан неоднократно «присваивал вещи как погибших солдат, так и гражданских лиц» во время выполнения боевых приказов и в свободное время.

Так, по информации обвинения, Симан украл золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, наличные деньги и другие ювелирные изделия.

«Как бывший военнослужащий, он должен был быть знаком с основными нормами международного гуманитарного прав», — подчёркивается в публикации портала.

Симан был задержан военными ВСУ в апреле 2022 года, впоследствии ему позволили уехать в Чехию.

В свою очередь, обвиняемый не признал вину и заявил, что часть украденных вещей была взята «по разрешению», а золотое кольцо и другие ювелирные изделия он забрал из-за «напоминания» о тех временах.

Как передавало ИА Регнум, украинский города Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После Вооружённые силы России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь, Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.