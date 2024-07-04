Москва, 4 июля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ ударили по житомирскому Звягелю, где расположена бригада ВС Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

«Житомирская область получила ночью 4 июля серию прилётов в городе Звягеле. На территории города есть военный городок, примыкающий к большой охраняемой территории, где расположена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — добавил он, отметив, что там также находятся ангары, гаражи, а также ремонтные мастерские. Отмечается, что туда приезжают грузовики, которые везут с собой гусеничную технику под маскировочными сетями.

Также Лебедев рассказал, что удары нанесли в 02:45 и 02:50 ночи. После этого в левую часть города приехали кареты скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля российские военные нанесли удар по аэродромам Киева и Киевской области, на территории которых находились многоцелевые истребители МиГ-29, а также военные склады.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по складу ВСУ, который расположен ближе к окраине города Дергачи в Харьковской области. А также войска России атаковали карьер в Запорожской области, где находился склад с боекомплектом и военной техникой Украины.