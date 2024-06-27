Москва, 27 июня, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Дергачах в Харьковской области, прогремел сильный взрыв, сообщил 27 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дергачи получили прилёт 26 июня в 15:45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя», — написал он в Telegram-канале.

Координатор николаевского подполья рассказал, что удар пришёлся по складу, расположенному ближе к окраине города. После прилёта в городе слышали сирены скорой помощи.

Министерство обороны России пока не подтверждало удары Вооружённых сил России по военным объектам в Дергачах.

Как передавало ИА Регнум, подполье 27 июня сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ около Купянска. По сообщению Лебедева, потери ВСУ составили около роты и две единицы гусеничной техники.

Лебедев 24 июня также сообщил, что около десяти наёмников попали под удар российских военных по району завода тяжёлого краностроения «Краян» в Одессе. По данным подполья, там находился склад ВСУ с западными ракетами.