Ставрополь, 4 июля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Два беспилотника упали на территории Изобильненского округа Ставропольского края, сообщил 4 июля в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника», — написал Владимиров.

Инфраструктура не пострадала, все системы работают штатно, сообщил губернатор. Он призвал население сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырёх украинских беспилотников в ночь на 4 июля. Два БПЛА были сбиты над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Тамбовской областями.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 июля десять беспилотников ВСУ были уничтожены средствами ПВО в небе над тремя российскими регионами. В Минобороны уточнили, что пять дронов сбили над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской областью. Позже обломки БПЛА нашли в лесополосе в Клинском районе Подмосковья.