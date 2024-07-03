Московская область, 3 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Обломки сбитого украинского беспилотника обнаружены в лесополосе Клинского района Подмосковья, сообщает BFM со ссылкой на представителя экстренных служб.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным СМИ, в ночь на 3 июля украинский беспилотник был сбит силами ПВО. Пострадавших и разрушений при этом не обнаружено.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти БПЛА над территорией Белгородской области и четырёх беспилотников над территорией Брянской области. Также, по данным ведомства, дежурные огневые средства в акватории Чёрного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.

Как передавало ИА Регнум, за минувшую ночь силы российских средств противовоздушной обороны сбили десять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

Минобороны РФ 2 июля заявило о том, что дежурными средствами противовоздушной обороны также были уничтожены три БПЛА противника над Республикой Крым. В ту же ночь были перехвачены четыре беспилотника над территорией Брянской области и четыре — над Белгородской областью.