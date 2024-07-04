Украина, 4 июля, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Численность населения в оккупированном Украиной городе Херсоне сократилась в шесть раз — с 300 тыс. до 50 тыс. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он отметил, что общественно-экономическая жизнь Херсона умирает. Население сократилось в шесть раз. Оставшихся в городе мужчин либо принудительно мобилизовали, либо они скрываются от призыва в ряды ВСУ. Сальдо добавил, что доходы населения постоянно падают, а цены растут — только за второй квартал 2024 года они увеличились на 15–20%.

Большинство оставшихся в Херсоне жителей, даже те, кто проукраински настроены, находятся в подавленном состоянии.

«Но добровольно оккупанты из Херсона уходить не собираются. Нам придётся их оттуда выбить или уничтожить», — цитируют Сальдо «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, власти киевского режима продолжают скрывать страшную ситуацию с эпидемией холеры во временно оккупированной ВСУ части Херсона. Об этом рассказал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Вспышка холеры на правом берегу Днепра произошла из-за наводнения после подрыва киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирования там санитарных норм. Об этом 30 июня заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Две группы иностранных наёмников в состоянии алкогольного опьянения устроили конфликт со стрельбой в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.